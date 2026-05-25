Актриса Толкалина назвала йогу и дыхательную гимнастику секретом красоты
Актриса Любовь Толкалина посетила Забайкальский международный кинофестиваль в Чите, где стала ведущей церемонии открытия. На мероприятии артистка поделилась с журналистами секретом красоты, сообщил сайт KP.RU.
По словам звезды, каждый день она делает йогу и дыхательную гимнастику, чтобы оставаться в хорошей форме.
«Стараюсь высыпаться. Мне скоро 50. Как будто бы время и возраст мне уже диктуют то, что мне нужно», — отметила она.
Актриса не принимает специальные витамины, но старается мыслить позитивно. Толкалина призналась, что в питании у нее нет особых ограничений.