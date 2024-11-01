Актриса Татьяна Иванова из сериала «Склифосовский» ушла из жизни

Актриса Татьяна Иванова, известная зрителю по сериалу «Склифосовский» ушла из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Московского областноого театра драмы и комедии.

Сообщается, что смерть артистки наступила 28 октября, причины ухода их жизни Татьяны Ивановой остаются неизвестными. Также отмечается, что вскоре объявят о времени, дате и месте прощания с актрисой.

Татьяна Иванова была артисткой театра и кино. За свою жизнь она служила в нескольких театрах, а также снималась в сериалах.