Актриса Татьяна Иванова из сериала «Склифосовский» ушла из жизни

Актриса Татьяна Иванова, известная зрителю по сериалу «Склифосовский» ушла из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Московского областноого театра драмы и комедии.
Сообщается, что смерть артистки наступила 28 октября, причины ухода их жизни Татьяны Ивановой остаются неизвестными. Также отмечается, что вскоре объявят о времени, дате и месте прощания с актрисой.
Татьяна Иванова была артисткой театра и кино. За свою жизнь она служила в нескольких театрах, а также снималась в сериалах.
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