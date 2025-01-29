Актриса Талызина призналась, что никогда не задумывалась о своем возрасте

Известная советская актриса театра и кино Валентина Талызина недавно отметила свой 90-й день рождения. Несмотря на внушительный возраст, она продолжает оставаться активной и энергичной. В интервью с изданием МК.Ru Валентина Илларионовна откровенно поделилась своими чувствами по поводу юбилея.

Артистка призналась, что празднование прошло замечательно, и она получила огромное количество теплых пожеланий. Однако цифра 90 вызвала у нее шок.

«Юбилей отметила хорошо: получила очень много поздравлений. К своей дате никак не отношусь. Жила и жила, а потом вдруг эта дата. Я пришла в ужас», — поделилась актриса.

Отвечая на вопрос о причине своего страха перед датой, Талызина сообщила, что цифра показалась ей огромной и чуждой. Она подчеркнула, что никогда не придавала значения своему возрасту и не задумывалась о возрасте, внешности или количестве инъекций ботокса.

Наконец, Валентина поделилась своими мечтами. Актриса рассказала, что мечтает о новой роли, но пока не хочет раскрывать конкретные подробности.