Актриса Светлана Степанковская поделилась секретами красоты

40-летняя актриса Светлана Степанковская, известная по ролям в сериалах «Фарма» и «Жизнь по вызову», поделилась секретами красоты в интервью Леди Mail . Звезда призналась, что с возрастом стала уделять больше внимания здоровому образу жизни, так как поняла, что волшебных таблеток не существует — они дают лишь временный эффект с последующим откатом.

По ее словам, сохранить привлекательность помогают полноценный сон, сбалансированное питание и регулярная забота о себе. Актриса уверена, что хороший внешний вид требует дисциплины: вредные продукты нужно исключить, а полезные привычки сделать постоянными. «Если хочешь быть красивой, это должно стать образом жизни», — подчеркнула знаменитость.

Степанковская также призналась, что в прошлом ей было непросто поддерживать стройность. Именно сложности с сохранением физической формы стали одной из причин, по которым она отказалась от успешной модельной карьеры за границей.