Актриса Стасюк рассказала, что отказалась от дублера в сцене «Шальной императрицы» с горящим париком

Комедия «Шальная императрица» выходит в российский прокат с 4 декабря. Одну из главных ролей в ней сыграла актриса Алиса Стасюк, прославившаяся участием в сериалах «Инспектор Гаврилов» и «Участок N13». О том, чем ей запомнились съемки, девушка рассказала в интервью «Леди Mail.ru» .

По словам Стасюк, в одной из сцен волосы ее героини должны были загореться, поэтому для съемок вызвали дублера и каскадеров, но актриса очень хотела сама выполнить трюк. После долгих разговоров и тщательной подготовки режиссер разрешил Алисе попробовать прожить эту сцену самостоятельно.

«В ходе съемок, увидев огонь у своего лица, если честно, немного испугалась. Но все было не зря — сцена получилась очень живой и яркой, огненной!» — призналась Стасюк.

Актриса также назвала фишкой свою индивидуальность и уникальность. Режиссеры регулярно говорят ей не худеть, а она чувствует себя так, будто сошла с картин эпохи Возрождения.