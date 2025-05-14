Актриса Соня Присс: комедия «Бес попутал» сочетает мелодраму, фантастику и ужасы

По словам артистки, картина представляет собой увлекательное сочетание жанров: здесь есть и мелодрама, и элементы фантастики, а кое-где просматриваются нотки хоррора.

«Уверена, зрителю будет интересно наблюдать за развитием сюжета в фильме. Все, что я могу рассказать о своей героине, чтобы не спойлерить: она случайно попадает в стремительный водоворот событий, происходящих с главным героем», — заявила звезда.

Она также рассказала, что подготовка к съемкам началась с совместных читок сценария под руководством режиссера Дмитрия Фикса. Такие репетиции невероятно важны, ведь именно на них рождаются свежие идеи, появляются оригинальные шутки и неожиданные повороты сюжета, призналась Присс.