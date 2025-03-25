Актриса Софья Шипулина: в восемь лет я поняла, что должна быть на сцене

Актриса Софья Шипулина рассказала о первых шагах к актерской карьере в беседе с pravda-nn.ru .

«Я впервые попала на новогоднюю сказку в театре „Рампа“ в восемь лет. Тогда я поняла, что должна быть на сцене», — вспоминает она.

Желание стать актрисой было настолько сильным, что Софья без колебаний попросила маму записать ее в театральный кружок. Поступить в вуз тоже оказалось непросто, но она успешно сдала прослушивания в Институт современного искусства (ИСИ).

Актриса подчеркивает, что поддержка семьи была очень важна для нее.

«Мои родители всегда поддерживали меня в выборе актерской профессии», — сказала Шипулина.

Молодую артистку можно видеть в сериале «Склифосовский» (12+) и в проекте «Мендельсон» на ТНТ (12+).