Актриса Софья Эрнст рассказала о работе над новыми проектами и правилах воспитания детей

Актриса театра и кино, основатель ДК «Исток» Софья Эрнст отметила свой 39-й день рождения. В интервью «Вечерней Москве» она поделилась мыслями о любимом празднике, текущих проектах и воспитании детей.

Софья Эрнст активно участвует в развитии традиционной культуры. Она занимается организацией образовательных программ и концертов в культурном центре «Исток». Актриса уделяет много времени работе с фольклором и помогает молодым артистам.

«Даем новое дыхание народной музыке», — говорит она.

Эрнст снимается в сериалах «Мосгаз» и «Княгиня Ольга». В театре она пока не репетирует новые постановки, так как занята съемками. Актриса старается привить своим детям самостоятельность. Она считает, что важно научить их справляться с жизненными трудностями.

«Я здесь, чтобы вам помочь это сделать для того, чтобы дальше жилось комфортно и понятно», — отмечает Эрнст.

Когда у Софьи Эрнст есть свободное время, она проводит его с семьей. Актриса любит читать нон-фикшен литературу и книги по этнографии. Если бы ей предложили роль ведущей на телевидении, она бы хотела рассказывать о традиционной культуре.