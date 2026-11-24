Съемки интимных эпизодов стали самым тяжелым испытанием во время работы над фильмом «Лиля». Об этом сыгравшая главную роль актриса Мария Смольникова рассказала в интервью KP.RU .

По словам артистки, для съемок в некоторых откровенных сценах привлекали дублершу.

«У меня была дублерша, которая меня подменяла в определенных кадрах, потому что иногда я говорила: больше не могу», — призналась Смольникова.

Она отметила, что в первоначальном варианте сценария эротических эпизодов было еще больше, но к съемкам их сократили. В картине режиссера Веры Сторожевой актриса сыграла Лилю Брик в молодости, а также в возрасте 64 и 86 лет. Для перевоплощения в пожилую героиню Смольниковой ежедневно наносили пластический грим по три часа.