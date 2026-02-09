Актриса Скороходова указала на магнетизм и фантастическую красоту Чиповской

В Театре Вахтангова 9 февраля проходит церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской. Актриса Елена Скороходова поделилась своими воспоминаниями о коллеге с Ura.ru .

Артистка указала на фантастическую красоту и обаяние Чиповской, отметив отсутствие расчетливости и практичности.

«Магнетизм — она выходила на сцену, и все взгляды были прикованы к ней», — подчеркнула Скороходова.

Она также выделила одну из самых ярких ролей Чиповской. Речь идет о спектакле «Троил и Крессида».