Актриса Симона Постлерова трагически погибла в возрасте 59 лет | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 01:14 Актриса Симона Постлерова трагически погибла в возрасте 59 лет Чешская актриса Симона Постлерова умерла в 59 лет из-за несчастного случая РИА «Новости»

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Чехословацкая и чешская актриса театра, кино и сериалов, востребованная артистка дубляжа и озвучания Симона Постлерова трагически скончалась в возрасте 59 лет в Праге. Об этом сообщило издание Blesk.cz.

Актрису нашли без признаков жизни в ее квартире. В полиции заявили о несчастном случае.

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Чешские СМИ также сообщили, что последние годы Постлерову преследовали проблемы со здоровьем, но не уточнили, какие именно.

Она родилась в артистической семье в 1964 году. Ее мать и отец были актерами и режиссерами. Брат также снимался в кино. Сама актриса окончила театральный факультет Академии исполнительских искусств, дебютировав еще студенткой на сцене Национального театра. На экране она появилась с 1980-х годов.

В фильмографии артистки более 80 проектов. Она работала в жанрах мелодрамы, комедии и драмы. Среди ее последних работ такие проекты, как криминальный сериал «Профессор» и комедия «Вальсируя с Матильдой». Кроме того, Постлерова занималась дубляжем. Ее голосом говорят сотни героинь.