Актриса Семенова рассказала, что пытается находить баланс между кино, театром и личной жизнью

Российская актриса Екатерина Семенова в следующем году отпразднует свое 55-летие. В интервью Леди Mail.Ru артистка рассказала, что помогает ей продлить молодость и укрепить свое здоровье.

Семенова призналась, что не ощущает себя на свой возраст. Между съемками в кино, актриса играет в театре и регулярно ездит на гастроли. В детективе «Охота» Семенова также выступила в качестве креативного продюсера и кастинг-директора.

С таким напряженным графиком артистка старается как можно чаще видеться с близкими, а также пить магний и Омегу-3 для укрепления здоровья.

«Сегодня я пытаюсь балансировать между кино, театром и личной жизнью. А ведь еще и отдыхать нужно успевать!» — отметила Семенова.