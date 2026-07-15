Актриса Равшана Куркова показала фотографии подросших детей

Актриса Равшана Куркова показала поклонникам фотографии пятилетнего сына и трехлетней дочери. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram*.

На кадрах брат и сестра обнимались во время прогулки по саду с розами. На протяжении долгого времени Куркова практически не делилась фотографиями детей и не рассказывала подписчикам о личной жизни.

Сын актрисы родился в 2021 году. О пополнении в семье она сообщила только год спустя. Отцом стал бывший избранник артистки, бизнесмен Сергей Амарян. Вскоре после рождения ребенка пара рассталась.

Дочь появилась на свет в 2023 году. Имя ее отца Куркова не раскрыла.

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