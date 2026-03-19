Актриса Полина Чернышова рассказала, что пытается создавать образы исторических персонажей узнаваемо и понятно

Актриса Полина Чернышова, известная по роли в «Тихом Доне», активно снимается в фильмах и сериалах («Облепиховое лето», «Перевал Дятлова», «Собор»), а также играет в ключевых спектаклях Театра Вахтангова. Она стремится раскрывать новые грани своего таланта, несмотря на то, что часто режиссеры видят ее в амплуа исторических персонажей. Сайт KP.RU поговорил с Полиной о премьере сериала «Князь Андрей» («Россия 1») и узнал, как она готовится к ролям и какие цели ставит перед собой в актерской карьере.

«Мне хочется, чтобы это было узнаваемо и понятно», — говорит Чернышова о своих героях.

Она призналась, что не стремится создавать «исторический образ из прошлого», а ищет в каждом проекте то, что близко ей по духу — фольклор, природу, первозданность жизни.

«Люди того времени были ближе к инстинктивной дикой природе», — считает актриса.

Именно это ощущение помогает ей создавать яркие и запоминающиеся образы, даже если ее героини живут в прошлом. Полина Чернышова добавила, что хотела бы играть более разноплановых персонажей и использовать свои возможности в полной мере. Она благодарна за работу, но замечает, что в современном кино многие талантливые актеры остаются без ролей.