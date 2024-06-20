Актриса Пескова: современную музыку слушать невозможно

Российская актриса Анна Пескова, известная по сериалам «Тест на беременность», «Двойная сплошная» и другим, заявила, что современную музыку невозможно слушать. Об этом она рассказала сайту aif.ru.

По словам артистки, в нынешних композициях нет ни музыки, ни текстов. Она отметила, что такая музыка — это просто «фантик, за которым остается пустота», сообщил RT.

По мнению Песковой, именно по этой причине сейчас так популярна музыка 1990-х и 2000-х. В ней есть и чувства, и эмоции, добавила она.