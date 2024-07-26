Актриса Пересильд призналась, что баня помогает ей приходить в себя
Российская актриса Юлия Пересильд выложила в своих соцсетях фотографию в бане. Она призналась, что походы в парилку помогают ей прийти в себя, сообщил сайт 7Дней.
На фотографии артистка обернулась белым банным полотенцем, распустила волосы и надела специальную шапку.
Отмечается, что в начале июля Юлия Пересильд посетила церемонию вручения премии «Ника». На красную дорожку она вышла в образе Мэрилин Монро.
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