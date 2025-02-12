Актриса Пересильд: и в космосе, и на Земле сложнее всего оставаться человеком

Актриса Юлия Пересильд дала большое интервью сайту « Сноб ». В ходе беседы она рассказала, как справилась с эмоциональными последствиями полета в космос, где проходили съемки фильма «Вызов».

По словам артистки, за помощью в данной ситуации можно было обратиться лишь к Богу и самому себе.

«В этом, безусловно, есть одиночество. Сложнее всего и в космосе, и на земле, как выясняется, оставаться человеком», — отметила звезда.

Она также добавила, что искушения всегда присутствуют: будь то слава, успех или материальные блага. Как справляться с ними, добавила Пересильд, зависит исключительно от самого человека, его труда и осознания своих слабостей и недостатков. Актриса призналась, что много времени уделила работе над собой, включая посещение психотерапевтических сессий.