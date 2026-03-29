Актриса Папанова призналась, что сожалеет об отказах от ролей в прошлом

Актриса Елена Папанова в интервью программе «Легенда» на RTVI поделилась, что в молодости часто отказывалась от предложений по ролям, чтобы больше времени уделять семье. Однако сейчас она считает такой выбор неверным.

«Плевала я на свою творческую карьеру, для меня самое главное была семья <…> Все время у меня был театр на втором плане», — призналась Папанова.

Она объяснила, что отказывалась от ролей в кино, чтобы не уезжать на съемки и не оставлять мужа и детей.

«Когда родила первого ребенка, отказывалась, чтобы не оставлять одну, второго ребенка родила — тоже отказывалась. Я считаю, это неправильно», — отметила актриса.

По ее мнению, такой подход к карьере может быть оправдан для тех, кто работает учителем, бухгалтером или врачом, но не для актеров театра.

«Но в театре, это я сейчас понимаю, так делать нельзя. Потому что очень большая конкуренция, ты меняешься, твое время уходит, о тебе забывают», — добавила она.