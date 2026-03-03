Актриса Ольга Павловец рассказала, что возраст 40+ не является ограничением для получения ролей

Актриса Ольга Павловец поделилась своими мыслями о кастингах и ситуации с занятостью актеров в киноиндустрии. В беседе с сайтом KP.RU она назвала пробы частью своей профессии.

По мнению актрисы, необходимость проб может быть обусловлена задачами проекта. Однако она согласна с тем, что иногда их проводят просто для галочки, без персонализированного подхода к артисту.

Также Павловец отметила нестабильность профессии актера. Периоды высокой занятости могут чередоваться с длительными перерывами без предложений о работе.

Говоря о востребованности актрис после 40 лет, Павловец отметила, что на сегодняшний день возраст не всегда является ограничением для получения ролей. Множество историй начинается как раз с возрастного сегмента после 40 лет, поскольку телевизионная аудитория состоит из людей этого возраста и им интересна судьба их ровесников.

Сейчас Ольгу Павловец можно увидеть в главной роли в многосерийной мелодраме «Я буду помнить» на телеканале «Россия». Ее героиня Рита Говорова — учительница рисования, которая теряет память после крушения вертолета.