Актриса Ольга Малющева умерла в 52 года в Армавире

Театральная актриса Ольга Малющева умерла в возрасте 52 лет. Об этом сообщила пресс-служба Армавирского театра драмы и комедии, где она работала в последние годы.

В организации отметили, что Малющева была человеком преданным и влюбленным в театральное искусство.

«Зрители запомнили ее как тонкую и очень искреннюю актрису. А коллеги ценили за невероятную преданность сцене, творческий подход к каждой, даже самой небольшой роли, и за ту особую душевную теплоту, которую она дарила окружающим», — говорится в сообщении труппы.

Выпускница Амурского областного училища культуры Малющева сразу попала в труппу местного драматического театра, где показала всю разноплановость создаваемой им образов, от озорной Констанции в «Трех мушкетерах» до глубокой и трагичной Хавы в «Поминальной молитве».

В Благовещенске она открыла юношескую театральную студию, где обучала азам мастерства студентов и школьников. В карьере актрисы нашлось место и Кинешемскому театру драмы имени Островского и студии в Краснодарском крае.

С 2009 года актриса блистала на сцене Армавирского театра. Малющина принимала участие в постановках «Клинический случай», Ужин дураков»), «Чайка», «Любовь и голуби» и «Женщина мечты.

Особой страницей в творческой биографии артистки стала работа в кино. Она участвовала в уникальных китайско-российских проектах, а в фильме «Изгнание в Сибирь» блестяще исполнила главную роль Валентины.

Последней ролью актрисы Ольги Малющевой стала Любовь Раневская в «Вишневом саде».

