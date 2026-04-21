Актриса Олеся Судзиловская отметила, что редко прибегает к помощи стилистов при работе над образами
Актриса Олеся Судзиловская в интервью Леди Mail.Ru поделилась своими мыслями о создании образов для появлений на публике. Она отметила, что иногда для создания образа достаточно одной секунды, особенно когда нужно срочно подготовиться к выходу на премию. Однако в некоторых случаях подготовка к выходу или фотосессии может занимать несколько месяцев.
Судзиловская рассказала, что чаще всего работает над своими нарядами самостоятельно, но иногда прибегает к помощи стилистов. Актриса выразила восхищение художником по костюмам Анной Перегудовой, которая работала на съемках сериала «Молодежка». По словам Судзиловской, Анна Перегудова проявила себя как талантливый и неравнодушный специалист, с пониманием относившийся к каждому появлению героини актрисы в кадре.