Актриса Николь Кидман отметила интерес к русской классической литературе

Известная актриса Николь Кидман рассказала о влиянии русской литературы на ее профессиональное становление. Об этом сообщила «Москва.ру» со ссылкой на подкаст Las Culturistas.

По словам артистки, в молодости ее увлекала русская культура, особенно литература. Она с большим интересом изучала произведения Федора Достоевского и Льва Толстого.

Актриса отметила, что роман «Война и мир» Льва Толстого произвел на нее сильное впечатление. В 2018 году Кидман посетила Санкт-Петербург и увидела места, связанные с русской литературной традицией, в том числе локации, упоминаемые в произведении.