Актриса Немоляева сообщила о позитивном отношении к моде на киносказки

Актриса Светлана Немоляева, исполнившая роль черепахи Тортиллы в новом фильме «Буратино», дала большое интервью сайту KP.RU . В беседе она объяснила, как относится к современным версиям сказок.

Артистка рассказала о позитивном отношении к соответствующим проектам и подчеркнула важность экранизации таких историй.

«Это ведь классика — она и для взрослых, и детей, для всех поколений. Эти истории призывают к чему-то хорошему, положительному, благородному», — отметила звезда.

По ее словам, современные адаптации необходимы, так как молодежь выросла в эпоху цифровых технологий и имеет иное восприятие мира.