Актриса Немоляева сообщила о позитивном отношении к моде на киносказки
Актриса Светлана Немоляева, исполнившая роль черепахи Тортиллы в новом фильме «Буратино», дала большое интервью сайту KP.RU. В беседе она объяснила, как относится к современным версиям сказок.
Артистка рассказала о позитивном отношении к соответствующим проектам и подчеркнула важность экранизации таких историй.
«Это ведь классика — она и для взрослых, и детей, для всех поколений. Эти истории призывают к чему-то хорошему, положительному, благородному», — отметила звезда.
По ее словам, современные адаптации необходимы, так как молодежь выросла в эпоху цифровых технологий и имеет иное восприятие мира.