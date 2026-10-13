Актриса Нелли Уварова рассказала о своем социальном проекте «Наивно? Очень»

Актриса Нелли Уварова в беседе со спецкором НСН рассказала о своем социальном проекте «Наивно? Очень», который направлен на трудоустройство и социальную адаптацию взрослых людей с тяжелыми психоневрологическими нарушениями.

По словам звезды сериала «Не родись красивой», инициатива родилась после знакомства с талантливым художником, когда ей захотелось выстроить мост между обществом и такими людьми.

За почти шестнадцать лет работы в проекте приняли участие 18 художников с особенностями развития. Уварова отметила, что за эти годы их жизнь кардинально изменилась: они перестали бояться выходить из квартир, научились общаться с незнакомцами и осознали, что их труд востребован, а некоторые из них уже состоялись в своем деле. Для актрисы истинная значимость проекта измеряется не наградами, а судьбами конкретных людей.

Также артистка поделилась информацией о своем ближайшем творческом будущем, анонсировав выход фильма с ее участием.