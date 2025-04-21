Актриса Муравьева призналась, что не стремится к кардинальным переменам во внешности

Известная актриса Елена Муравьева в беседе с изданием Леди Mail призналась, что не стремится к кардинальным переменам во внешности.

«Когда я посмотрю на себя и решу: „Господи, это ужас. Пусть делают со мной что хотят, лишь бы выглядеть прилично“, тогда, возможно, и зашевелюсь в этом плане», — поделилась артистка.

В качестве примера Муравьева привела недавнее недомогание во время гастролей. Она подхватила ОРВИ и была вынуждена обратиться к врачу из-за своего плохого самочувствия. Актриса объяснила, что готова была на многое ради того, чтобы быстро поправиться и не подводить коллег и зрителей.