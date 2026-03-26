Актриса Моргунова назвала свою первую главную роль огромной радостью и поводом для волнения

Екатерина Моргунова, известная по участию в комедийных шоу и пародиям на звезд, готовится к премьере фильма «Между нами, девочками», где она впервые сыграла главную роль. Актриса дала интервью сайту KP.RU .

Артистка напомнила, что уже участвовала в полнометражных проектах, однако возможность оказаться в самом центре истории представилась впервые.

«Не могу сказать, что форсировала момент, просто старалась работать в предлагаемых обстоятельствах и получать от этого удовольствие. Потому что работу очень люблю!» — отметила звезда.

Она назвала первую главную роль огромной радостью и поводом для волнения. При этом актриса объяснила, что съемки прошли комфортно.