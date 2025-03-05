Актриса Мила Ершова призналась, что может сутки изучать сценарий при выборе роли

Актриса Мила Ершова поделилась своим подходом к выбору ролей в киноиндустрии. В интервью Леди Mail 27-летняя артистка призналась, что отказывается от большинства предложений, предпочитая качество проектов количеству.
Ершова рассказала, что подробно изучает сценарии перед принятием решения и готова потратить сутки на анализ материала. Актриса уверена, что ее принципиальность не помешает карьере, поскольку она верит в свою востребованность.
Несмотря на это, Мила Ершова уважает коллег, которые принимают любые предложения ради заработка, учитывая их жизненные обстоятельства.
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