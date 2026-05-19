Актриса Михалкова заявила, что не жалеет об уходе из шоу «Уральские пельмени»

Актриса Юлия Михалкова в интервью радио «Комсомольская правда» рассказала, что не жалеет о своем решении покинуть шоу «Уральские пельмени».

Она отметила, что участие в проекте стало значимым этапом ее жизни и принесло большой творческий опыт.

«У меня вообще есть такая привычка — ни о чем не жалеть. Это были прекрасные 10 лет: веселые, дружные, жизнерадостные», — подчеркнула звезда.

Михалкова объяснила свое решение запросом на творческий рост. По словам актрисы, она хочет попробовать себя в новых направлениях, таких как создание фильмов и написание сценариев, добавил сайт KP.RU.