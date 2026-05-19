Актриса Михалкова рассказала, как оберегала семьи участников «Уральских пельменей»

Актриса Юлия Михалкова в интервью радио «Комсомольская правда» поделилась опытом, как со временем научилась контролировать повышенное внимание поклонниц к участникам шоу «Уральские пельмени», чтобы это не вредило их семьям.

По словам знаменитости, сначала у жен артистов могли быть моменты ревности, однако позже они поняли, что ей можно доверять, и расслабились.

«Когда они меня уже узнали, поняли, что мне можно и нужно доверять, что у нас схожие ценности, я не подведу и не предам, они расслабились», — рассказала Михалкова.

Сама актриса стала обращать внимание, как фанатки относятся к артистам коллектива, и даже следила за тем, чтобы это внимание не причинило вреда их семьям, добавил сайт KP.RU.