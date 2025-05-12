Актриса Малькова-Макеева сравнила поиски богатого супруга с проституцией

Анастасия Малькова-Макеева поделилась мыслями о замужестве в беседе с Леди Mail . Во время интервью она заявила, что чувствует себя невероятно счастливой.

По словам знаменитости, счастье для нее заключается не в богатстве и статусе супруга. Артистка отвергает идею поиска партнера исключительно по финансовым соображениям, сравнивая такой подход с проституцией.

«Если в отношениях я буду ставить на первое место финансовую составляющую, чем я буду отличаться от девушек с трассы?» — задалась вопросом звезда.

Малькова-Макеева призналась, что для нее важнее эмоциональная составляющая отношений.