Актриса Малькова-Макеева сравнила поиски богатого супруга с проституцией

Анастасия Малькова-Макеева поделилась мыслями о замужестве в беседе с Леди Mail. Во время интервью она заявила, что чувствует себя невероятно счастливой.
По словам знаменитости, счастье для нее заключается не в богатстве и статусе супруга. Артистка отвергает идею поиска партнера исключительно по финансовым соображениям, сравнивая такой подход с проституцией.
«Если в отношениях я буду ставить на первое место финансовую составляющую, чем я буду отличаться от девушек с трассы?» — задалась вопросом звезда.
Малькова-Макеева призналась, что для нее важнее эмоциональная составляющая отношений.
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