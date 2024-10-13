Актриса Майра Гомес Кемп неудачно упала у себя дома и умерла

Кубино-испанская актриса театра, кино, сериалов и теленовелл, телеведущая Майра Гомес Кемп скончалась в возрасте 76 лет. Об этом сообщила испанская газета La Vanguardia .

По данным издания, актриса неудачно упала у себя дома в Андалусии и пролежала на полу около суток, прежде чем ее обнаружила соседка. Кемп госпитализировали, но медики оказались бессильны. Она умерла, не сумев оправиться от полученных травм. При этом известно, что до этого актрисе дважды удалось победить рак.

Кемп родилась в семье кубинских музыкантов испанского происхождения в Гаване 14 февраля 1948 года. После победы кубинской революции ее родители покинули страну, поселившись сначала в Пурто-Рико, а затем перебравшиеся в Венесуэлу и, наконец, во Флориду.

Будущая актриса изучала философию и литературу в Университете Тампы и журналистику в Университете Майами.

В Испанию она переехала в 1970 году, где познакомилась со своим мужем, аргентинским актером Альберто Берко.

Свою кинокарьеру она начала в 1960-х с классического хоррора «Смертельное проклятие Тарту», по сюжету которого группа студентов-археологов случайно активировала проклятие индейского шамана. Фильмография Кемп насчитывает около сотни проектов.