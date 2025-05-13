Актриса Лужина призналась, что всегда восхищалась браком Гребешковой и Гайдая

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина поделилась воспоминаниями об актрисе Нине Гребешковой, о смерти которой стало известно 12 мая. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам собеседницы СМИ, ей не довелось работать с Гребешковой на площадках.

«Я восхищаюсь ей, она хорошая, талантливая актриса. Когда я встречала Нину Павловну, она оставляла впечатление светлого, лучезарного, доброго человека», — заявила Лужина.

Она также призналась, что всегда с восхищением относилась к союзу Гребешковой и режиссера Леонида Гайдая. Лужина назвала их пару хорошим кинотандемом, в котором царило понимание.