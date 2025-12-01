Актриса Людмила Поргина развеяла слухи об ухудшении здоровья

Заслуженная артистка России Людмила Поргина заявила в беседе с сайтом « Абзац », что информация об ухудшении ее здоровья не соответствует действительности.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил об экстренной госпитализации артистки из-за нарушения кровоснабжения мозга, но Поргина опровергла эти данные.

«Все нормально, сегодня вечером поеду в Москву на спектакль к Терезе Дуровой. С собачками сейчас пойду гулять», — отметила знаменитость.

Она также рассказала о планах навестить внуков в столице и посмотреть с ними новый американский фильм.