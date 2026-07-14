Актриса Любовь Аксенова призналась, что ради роли в «Холоде» похудела на пять килограммов

Актриса Любовь Аксенова дала интервью Super.ru . В беседе она рассказала, на какие жертвы пришлось пойти ради роли в в криминальной драме «Холод».

По словам знаменитости, ради участия в проекте она похудела на пять килограммов. Артистка постепенно снижала калорийность, проходила спортивную «сушку» и интенсивно тренировалась.

«Я убирала жир, воду, много тренировалась и очень мало ела», — объяснила звезда.

Со своих 53 килограммов Аксенова похудела до 48, что и требовалось для работы в кадре. Актриса отметила, что довольна своим видом в фильме, добавил сайт KP.RU.