Актриса Лиза Арзамасова рассказала, как решилась на прыжок с тарзанки

Актриса Лиза Арзамасова, которую часто характеризуют как тургеневскую героиню, рассказала о своем самом сумасшедшем поступке в жизни. Артистка решилась на прыжок с тарзанки, написало издание «Страсти» .

«Шалю постоянно, не прекращая (смеется). Прыжок с тарзанки, занятия мотоспортом и боксом считаются?» — сообщила знаменитость.

Арзамасова отметила, что, несмотря на свою скромность, может отойти от правил и позволить себе дерзкие поступки.