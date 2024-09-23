Актриса Лиза Арзамасова рассказала, как решилась на прыжок с тарзанки

Актриса Лиза Арзамасова, которую часто характеризуют как тургеневскую героиню, рассказала о своем самом сумасшедшем поступке в жизни. Артистка решилась на прыжок с тарзанки, написало издание «Страсти».
«Шалю постоянно, не прекращая (смеется). Прыжок с тарзанки, занятия мотоспортом и боксом считаются?» — сообщила знаменитость.
Арзамасова отметила, что, несмотря на свою скромность, может отойти от правил и позволить себе дерзкие поступки.
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