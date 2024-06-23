Актриса Лала Мнацаканян умерла в возрасте 66 лет

Ушла из жизни советская и армянская актриса Лала Мнацаканян. Ей было 66 лет. Об этом сообщил армянский портал криминальной хроники shamshyan.com .

По данным портала, утром в субботу, 22 июня, в квартиру актрисы вызвали полицию и скорую помощь.

«Там выяснилось, что в 05:30 умерла Лала Мнацаканян», — сказано в сообщении.

Причина смерти актрисы не сообщается.

Лала Мнацаканян была актрисой театра и кино, а также преподавателем сценической речи. Она с отличием окончила артистический факультет Ереванского художественно-театрального института. Работала в Ванадзорском театре имени Абеляна и в Ереванском Театре драмы имени Сундукяна. А также была сценаристом и режиссером детского киноальманаха.

В советское время Мнацаканян снялась в приключенческом фильме «Всадник, которого ждут». После перестройки сыграла в картине «Товарищ Панджуни» и музыкальной комедии «Наш двор». Свою последнюю роль в кино актриса исполнила в 2021 году в продолжении фильма «Наш двор. 25 лет спустя».