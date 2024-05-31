Известная по сериалу «Склифосовский» актриса Мария Куликова рассказала, что борется с лишним весом, но пока это дается ей тяжело. Об этом она рассказала сайту aif.ru .

По ее словам, с возрастом ей стало тяжелее сбрасывать вес. Она отметила, что в молодости можно было поголодать пару дней и оставаться в форме. А теперь, по ее словам, нужно менять мировоззрение.

«Пришла к выводу, что любая диета — это зло. Раньше я любила на диетах сидеть: через неделю — хоба! Минус пять килограмм. Красота! Метаболизм классный. Потом на неделю в загул — ем, что хочу. Но такое поведение и раскачало всю мою систему», — объяснила актриса.

Она добавила, что теперь ей предстоит поменять образ жизни и привычки, потому что прежние методы перестали работать. Поэтому ее цель — без насилия над собой перейти на систему правильного питания и добавить активность.