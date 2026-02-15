Актриса Ксения Алферова поделилась взглядами на финансовый вопрос в жизни женщины

Актриса Ксения Алферова поделилась своими размышлениями о финансах и их влиянии на женщин в беседе с «Леди Mail» .

Она призналась, что не дружит с цифрами и не умеет считать деньги. Также Алферова отметила, что может легко экономить, если говорит, что денег нет.

«Если говорят, что денег нет, я спокойно обхожусь без нового платья или чего-то другого», — отметила актриса.

Она подчеркнула, что уверенная в завтрашнем дне женщина более спокойная, милая и нежная. Однако, когда женщине приходится зарабатывать на еду и базовые потребности, это меняет ее характер. Алферова выразила сожаление по поводу того, что многим женщинам приходится сталкиваться с финансовыми трудностями.