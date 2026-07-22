Актриса Ксения Алферова осудила воспитание детей с чрезмерным использованием умных гаджетов

Актриса Ксения Алферова выразила обеспокоенность по поводу воспитания современных детей с помощью умных гаджетов, назвав это явление катастрофой. В интервью KP.RU она подчеркнула, что родители зачастую сами теряют влияние на своих детей из-за чрезмерной зависимости от технологий.

По мнению актрисы, многие родители сегодня полагаются на «умные колонки», которые не могут заменить родительской любви и заботы. Она задается вопросом, сколько родителей читают детям на ночь, предполагая, что статистика будет ужасающей. Алферова считает, что современные технологии становятся основным инструментом воспитания, заменяя живое общение и чтение книг.

Кроме того, актриса отметила негативное влияние компьютерных мультиков на психику детей, подчеркнув, что они могут «глушить» детскую психику и раздражать ее. Она считает, что старые добрые советские фильмы были более теплыми и душевными, в отличие от современных мультфильмов.