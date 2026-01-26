Актриса Крючкова рассказала, что Михалков видит каждого артиста как на рентгене

Актриса Светлана Крючкова поделилась опытом работы с режиссером Никитой Михалковым. Она снялась в его фильме «Родня» 1983 года, передала « Вечерняя Москва ».

Крючкова отметила индивидуальный подход Михалкова к каждому актеру.

«Каждого артиста он видит как на рентгене, про каждого понимает все, поэтому знает, что именно нужно сказать ему в тот или иной момент работы», — объяснила актриса.

Она высоко оценила чувство юмора Михалкова и его умение работать с артистами. Крючкова выразила восхищение способностью режиссера раскрывать потенциал каждого актера.