Актриса Красовская посоветовала начинающим актерам на кинопробах быть собой

Российская актриса Анастасия Красовская, известная по своим ролям в сериалах «Трудные подростки» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», поделилась советом для молодых людей, стремящихся начать карьеру в киноиндустрии. Об этом сообщил сайт «Страсти».

Звезда посоветовала оставаться искренними и демонстрировать свою индивидуальность на кастингах.

Важно быть собой и не пытаться подражать другим. На прослушивании необходимо показать, какой ты есть, подчеркнула актриса. Она добавила, нужно демонстрировать индивидуальность и личную уникальность.

Кроме того, актриса призналась, что неоднократно сталкивалась с отказами во время кастингов, но не опустила руки и продолжила попытки получить ролей.