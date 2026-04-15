Актриса Кожевникова призналась, что самостоятельно выращивает овощи и фрукты для семьи

Актриса театра и кино Мария Кожевникова дала интервью Общественной Службе Новостей . В беседе она рассказала, что выращивает овощи и фрукты для своей большой семьи в теплице.

По словам звезды сериала «Универ», ее близкие не доверяют продуктам из магазинов.

«Мы делаем большую теплицу, все сами будем сажать, хочется есть прямо с кустов, а не из магазина. К сожалению, есть весь год такие свежие овощи и фрукты не получится», — отметила знаменитость.

Кожевникова также сообщила, что соответствующая идея принадлежала именно ей, а остальные члены семьи поддержали инициативу.