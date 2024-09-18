Актриса Ковальчук: в жизни Харламов кардинально отличается от экранного образа

Звезда новой комедии «Любовь зла» Катерина Ковальчук дала интервью Кино Mail.ru . В ходе беседы она рассказала, соответствует ли экранный образ супруга Гарика Харламова его характеру.

По словам актрисы, телеведущий в жизни и на площадке — два разных человека.

«На сцене <…> он играет, работает. Работает четко, профессионально, гениально, на мой взгляд. У него невероятный талант. Он и великолепный актер, и юморист от бога», — высказалась артистка.

Ковальчук пояснила, что вне шоу-бизнеса пара ведет себя спокойно и скромно. Однако по образу Харламова, добавила звезда, этого и не скажешь.