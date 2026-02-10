Актриса Коняшкина заявила, что нельзя рожать детей только ради сохранения брака

Актриса Марина Коняшкина дала интервью сайту KP.RU . В беседе она обсудила премьеру сериала «Полюби меня снова», где сыграла роль девушки, потерявшей ребенка и решившейся на усыновление.

Артистка высказала свое мнение о возможности укрепления треснувшего брака с помощью рождения ребенка.

«Нельзя специально рожать детей только для того, чтобы удержать мужа и сохранить семью», — заявила знаменитость.

Она пояснила, что у персонажей сериала все же другая история, ведь они действительно любят друг друга. По словам Коняшкиной, усыновление в данном случае можно назвать реализацией материнского инстинкта героини.