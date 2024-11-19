Актриса Каштанова заявила, что оставшаяся после болезни привычка помогает ей оставаться стройной
Актриса София Каштанова накануне премьеры комедии «УничтоЖанна» с ее участием дала интервью Леди Mail.ru. Во время беседы она раскрыла секрет своей стройности.
Звезда призналась, что ранее у нее диагностировали заболевание щитовидной железы. Терапия предполагала определенный протокол питания.
«Я вылечилась, но привычка есть правильную пищу осталась. Я верю в здоровую еду. Почти не ем вредное», — заявила артистка.
По словам Каштановой, на ее столе практически не бывает продуктов с глютеном, свинины, кукурузы, сахара и фастфуда. Однако порой актриса позволяет себе нарушать пищевые запреты.