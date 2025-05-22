Актриса Камынина назвала изменения своей героини в «Двух холмах» интригой сезона

Актриса Светлана Камынина, сыгравшая главную роль в сериале «Два холма», поделилась впечатлениями о съемочном процессе третьего сезона, премьера которого запланирована на 27 мая на платформе START, сообщил сайт Леди Mail .

По ее словам, самым ярким воспоминанием стали потрясающие локации. Первые два сезона проходили в построенных декорациях, а теперь сюжет переместился в живописные уголки.

«Действие перенеслось в очаровательное место, где мы все с удовольствием провели время — на территорию СберУниверситета, где находятся кампус, коттеджи, огромная гостиница и прочие красивые зоны. Работать там было огромным наслаждением», — призналась звезда.

Она также прокомментировала предстоящие трансформации ее героини Веры Надеждовны. Изменения персонажа произведут сильное впечатление на зрителя и станут одной из центральных интриг сезона, выразила уверенность Камынина.