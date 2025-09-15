Актриса Юсковец рассказала, что положительно относится к критике и не обижается на сплетни

Актриса Василина Юсковец дала интервью сайту Lady Mail.ru , в котором рассказала о съемках в новом сериале «Виноделы», своем подходе к выбору ролей и отношении к театральной школе.

Артистка отметила, что играет бунтарку Милу, внучку главного винодела в исполнении Андрея Урганта. Съемки «Виноделов» проходили с сентября по декабрь, что возможность увидеть русский Юг и насладиться его природой в несезон, поделилась Юсковец. Она добавила, что для работы над проектом ей потребовалось научиться кататься на мопеде.

Василина также высказала мнение, что успех актера зависит не столько от наличия образования, сколько от понимания своего типажа и его актуальности. Театральное образование может быть не всегда полезно для работы в кино, так как оно построено на экспрессии, а в кино требуется минималистичная и спокойная игра, считает собеседница.

Юсковец добавила, что не любит погружать окружающих в свою личную жизнь и считает, что артист должен славиться своими работами, а не рассказами об отношениях. Она подчеркнула, что воспринимает критику в позитивном ключе, а на сплетни предпочитает не обижаться.