Актриса Яна Кошкина сообщила о разводе через полтора года после свадьбы

Актриса Яна Кошкина и ее супруг Анатолий Черкасов приняли решение о решение о разводе после непродолжительного брака. Они прожили вместе чуть больше двух лет. Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса» .

Как отметила знаменитость, процесс расторжения брака прошел без конфликтов, раздел имущества не планируется. Общих детей у пары нет. Супруг младше артистки на семь лет.

«Никто никому не изменил, домашнего насилия не было, имущество не делили, каждый остался при своем. В целом, мирно и осознанно разошлись», — добавила Кошкина.

Напомним, 35-летняя Кошкина вышла замуж за Черкасова осенью 2023 года. Свадебная церемония состоялась в Барвихе. Медовый месяц пара провела на Мальдивах.