Актриса Яна Кошкина сообщила о разводе через полтора года после свадьбы
Актриса Яна Кошкина и ее супруг Анатолий Черкасов приняли решение о решение о разводе после непродолжительного брака. Они прожили вместе чуть больше двух лет. Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса».
Как отметила знаменитость, процесс расторжения брака прошел без конфликтов, раздел имущества не планируется. Общих детей у пары нет. Супруг младше артистки на семь лет.
«Никто никому не изменил, домашнего насилия не было, имущество не делили, каждый остался при своем. В целом, мирно и осознанно разошлись», — добавила Кошкина.
Напомним, 35-летняя Кошкина вышла замуж за Черкасова осенью 2023 года. Свадебная церемония состоялась в Барвихе. Медовый месяц пара провела на Мальдивах.