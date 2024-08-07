Актриса из сериала «Звездный путь: Следующее поколение» Патти Ясутаке ушла из жизни в возрасте 70 лет
Актриса Патти Ясутаке, наиболее известная по роли в сериале «Звездный путь: Следующее поколение», скончалась в возрасте 70 лет. Об этом написал Daily Mail со ссылкой на друга семьи Кайла Фрица.
Ясутаке также снималась в сериалах «Милые обманщицы», «Грызня», «Фанатичный» и многих других.
Как уточнил сайт kp.ru, артистка долгое время боролась с онкологическим заболеванием.
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