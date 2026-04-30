Актриса из сериала «Теплый ветер с Севера» Абрамова рассказала о красоте природы Заполярья

Актриса Татьяна Абрамова поделилась впечатлениями о съемках в сериале «Теплый ветер с Севера», который транслируется на телеканале «Россия». Об этом сообщил сайт KP.RU .

Артистка рассказала о красоте природы Заполярья и о переменах погоды, которые ей пришлось наблюдать во время работы.

«Там очень красивая разнообразная природа, есть что посмотреть. Хотя бы раз в жизни нужно увидеть китов, которые обитают там в море», — отметила Абрамова.

По словам актрисы, ее героиня в сериале — доктор Ольга — сложный человек, и в течение фильма зритель видит, как она меняется. В жизни тоже бывают ситуации, когда человек поступает определенным образом из-за обстоятельств или характера, добавила звезда.